(red) Der zweite Bürgerworkshop zum Thema Mobilität und Tourismus wird am Mittwoch, 17. Oktober, um 19 Uhr in der Villa Romana in Veldenz angeboten. Themengebiete sind die Elektromobilität, der Radverkehr, neue Mobilitätsformen, nachhaltiger Tourismus und die Nahversorgung.