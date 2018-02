später lesen Mosellbau Bullayer Brückeim Kleinformat FOTO: Veranstalter FOTO: Veranstalter Teilen

Twittern

Teilen



(red) Auf den ersten Blick zeigt das Foto die einzigartige Bullayer Straßen- und Eisenbahnbrücke. Auf den zweiten Blick sieht man, dass es sich um ein Modell handelt. Es stammt aus der Werkstatt des norddeutschen Modellbauer Rainer Tielke und ist im Maßstab 1:220 am Wochenende, 17. und 18. Februar, bei einer Modellbahnschau in Lahnstein, Rhein-Lahn-Kreis, zu sehen. „Richtig international sind wir wieder in diesem Jahr mit Anlagen und Dioramen aus Belgien, Luxemburg, den Niederlanden, Frankreich, Polen und Deutschland“, sagt Gerhard Lehmkühler, einer der Organisatoren, „aber Modell–umsetzungen aus Rheinland-Pfalz sind für uns ebenso wichtig“. Geöffnet ist die Ausstellung am Samstag von 10-17 Uhr und sonntags von 11 bis 17 Uhr.