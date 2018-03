Bundesweite Lehrerfortbildung

(red) Die Freiherr-vom-Stein-Realschule plus hat beim bundesweiten Wettbewerb „Starke Schule“ den Sonderpreis „Flüchtlinge willkommen heißen“ gewonnen und wurde dafür in Berlin ausgezeichnet. Aus diesem Grund hat die Schule nun eine zweitägige Fortbildung ausgerichtet, um ihr gelungenes Konzept anderen Schulen zu demonstrieren und im Austausch neue Ideen sammeln zu können. Rektor Torsten Meier erachtet die verschiedenen Kooperationen seiner Schule dabei als besonders wichtig: „Unser internes Konzept ist sehr gut, aber ohne die ergänzende Vernetzung mit dem Jugendmigrationsdienst und Flüchtlings-und Verfahrensberatung der Caritas, unserer Nachbarschule, der BBS Bernkastel-Kues und der Kueser Akademie für Europäische Geistesgeschichte hätte es nicht diese hohe Effizienz.“ Nach mehreren Referaten gab es auch verschiedene Workshops für die Teilnehmer, die aus der ganzen Bundesrepublik angereist waren. Schüler, die Deutsch als Zweitsprache haben (Daz) erzählten von ihren Erfahrungen an der Realschule. ⇥Foto: privat