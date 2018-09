CDU will den ländlichen Raum voranbringen

(red) Der CDU-Bundestagsabgeordnete Peter Bleser, die CDU-Landtagsabgeordneten Hans-Josef Bracht und Alexander Licht sowie Landrat Dr. Manfred Bröhr trafen sich mit den Projektgruppenleitern Jens Münster, Thomas Welter und Stephanie Balthasar-Schäfer aus dem Kreis Cochem-Zell, Arno Imig, Kerstin Rudat und Jan Frenzel aus dem Kreis Rhein-Hunsrück sowie Leo Wächter und Sven Finke-Bieger aus dem Kreis Bernkastel-Wittlich, um die Arbeitsfortschritte der Projektgruppen zu besprechen.

Ziel war es, bisher erzielte Erfahrungen in den Bereichen Persönliche Perspektive, Infrastruktur sowie Versorgung und Dienstleistung auszutauschen und bereits initiierte Projekte zu thematisieren. Besprochen wurden die Einrichtung eines Pflegestammtisches mit dem Ziel, regionale Tagespflegeplätze zu schaffen, die Versorgung mit 5G und Freifunk in den Dörfern, die Anregungen zur Einrichtung von Paketsammelstationen auf ehrenamtlicher Basis sowie zur Entwicklung einer ÖPNV-App mit Fahrzeiten von Bus und Bahn in Echtzeit. Deutlich wurde, dass es in allen drei Landkreisen ähnliche Probleme gibt. Neben einer Neuauflage der Dorfentwicklung, einer kreisübergreifenden Vernetzung des Tourismus, der Auslagerung von Fachhochschulen und Fakultäten in ländliche Regionen drängten die Anwesenden auch auf die Bekämpfung des Ärztemangels.⇥ Foto: Privat