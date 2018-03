(red) Anlässlich seines 110-jährigen Bestehens lädt der Chorgesang Cäcilia Rachtig zum Auftakt des Jubiläumsjahres für Sonntag, 14. Januar, ab 17 Uhr zum Neujahrskonzert in die Kirche St. Marien in Rachtig ein. Das Konzert wird gestaltet vom Chor „Pop and Soul“, Sopranistin Eva Leonardy sowie Theresia Thiesen an der Orgel. Der Eintritt kostet 14 Euro an der Abendkasse. ⇥Foto: Veranstalter