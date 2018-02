Christliche Frauen in Pakistan

Carmen Jondral-Schuler, Trägerin der Ehrennadel des Landes Rheinland-Pfalz und Mitglied im Bundesvorstand der IGFM berichtet zum Gebetstag für verfolgte Christen der evangelischen Kirche in Deutschland am Sonntag, 25. Februar, um 10.30 Uhr in der evangelischen Kirche Mülheim über die Lage von christlichen Frauen und Kindern in Pakistan. Sie stellt das Hilfsprojekt „Voice” vor, in dem rechtlosen Frauen und Kindern in Pakistan geholfen wird. Für dieses Hilfsprojekt wird am 25. Februar in allen Gottesdiensten im Evangelischen Kirchenkreis Trier gesammelt.

Carmen Jondral-Schuler, Trägerin der Ehrennadel des Landes Rheinland-Pfalz und Mitglied im Bundesvorstand der IGFM berichtet zum Gebetstag für verfolgte Christen der evangelischen Kirche in Deutschland am Sonntag, 25. Februar, um 10.30 Uhr in der evangelischen Kirche Mülheim über die Lage von christlichen Frauen und Kindern in Pakistan. Sie stellt das Hilfsprojekt „Voice” vor, in dem rechtlosen Frauen und Kindern in Pakistan geholfen wird. Für dieses Hilfsprojekt wird am 25. Februar in allen Gottesdiensten im Evangelischen Kirchenkreis Trier gesammelt.