(sim) Die Vorbereitungen für den 40. Weihnachtsmarkt in laufen auf Hochtouren. Florian Heil aus Brauneberg, Lehrling bei einer Elektrofirma, bringt an den Platanen am Bernkasteler Moselufer Lichterketten an. Die Meteorologen sagen übrigens nach den zuletzt warmen Tagen spätestens ab Sonntag Glühweinwetter voraus. TV-Foto: Winfried Simon