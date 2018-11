Daniel Helfrich gastiert in Merl

Der Klavierkabarettist Daniel Helfrich gastiert am Samstag, 17. November, mit seinem neuen Programm „Eigentlich bin ich ja Tänzer“ zu Gast beim Kulturverein „Seitwärts-Aufwärts“ in Zell-Merl.

Die Veranstaltung beginnt um 20.30 Uhr in der Alten Schule. Karten gibt es im Vorverkauf in der Naturkost-Oase (Zell-Barl), Vorbestellung unter Telefon 06542/901834, und im Reisebüro Ritz (Zell und Bullay) für 12 Euro. An der Abendkasse kosten die Karten 14 Euro.