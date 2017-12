später lesen Weihnachten Ein dichtender Turner von der Mosel Teilen

Daniel Kappel wurde 1851 in Enkirch an der Mosel geboren und lernte in Traben den Beruf des Schuhmacher. Das folgende schwermütige Gedicht hat er wohl 1908 verfasst, als seine Frau plötzlich verstarb.