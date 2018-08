Auf der Suche nach neuer Heimat

Ihr Name

Die Sommerpause in der Seniorenakademie in Bernkastel-Kues ist vorbei, die Kurse laufen wieder. Es wird höchstwahrscheinlich die letzte Sommerpause an diesem Ort sein. Denn der auf 25 Jahre ausgelegte Pachtvertrag zwischen der aus dem St. Nikolaus-Hospital/Cusanusstift sowie der Stadt und Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues bestehenden Seniorenakademie Kues Bauträger GmbH auf der einen und der Cusanus Trägergesellschaft Trier (ctt) auf der anderen Seite läuft im Mai 2019 läuft aus (der TV berichtete). Und die ctt hat den Betreibervertrag gekündigt.

Für diesen Fall sieht der Erbbaurechtsvertrag vor, dass das neben dem Cusanusstift liegende Gebäude für die Altenpflege genutzt wird. Das Cusanusstift/St. Nikolaus Hospital betreibt auf seinem Gelände bereits das Seniorenheim. Es wurde vor 560 Jahren von Nikolaus Cusanus gestiftet. Der Verwaltungsrat des Hospitals hat diesen Eigenbedarf auch artikuliert. In dem Konzept sei kein Platz für Räume, die weiter für Kurse der Seniorenakademie genutzt werden können, sagte Verwaltungsratsvorsitzender Lothar Künzer im Juli in der Sitzung des Stadtrates. Damals waren auch viele Akademienutzer vor Ort.

Doch wie geht es nun weiter? Es werde demnächst ein Gespräch zwischen Stadt, Verbandsgemeinde und dem Förderverein der Seniorenakademie geben. Das hat Stadtbürgermeister Wolfgang Port in der jüngsten Stadtratssitzung mitgeteilt. Dazu passt ein Antrag der CDU. Es gehtum eine Startfinanzierung für eine neue Seniorenakademie – an welchem Standort auch immer. Gespeist werden soll dieses Konto durch einen Teil des Geldes, das nach der Liquidation der Bauträger GmbH vorhanden ist. Es werde einen Rückfluss geben, sagt Port. Die Stadt werde davon voraussichtlich 44 Prozent abschöpfen können. Er sei optimistisch, dass die Stadt das Geld auch für diesen Zweck festlegen könne. Der Stadtrat trägt den Antrag der CDU mit.

Herbert Kreber ist Vorsitzender des Fördervereins der Seniorenakademie. Bei der Suche nach neuen Räumen gebe es noch nichts Konkretes, sagt er gegenüber dem TV. Es habe aber erste Gespräche mit dem Besitzer des ehemaligen Postgebäudes in Kues gegeben. Dort ist, wie berichtet, vor wenigen Tagen die Postbank ausgezogen. Besitzer Edgar Stein habe sich durchaus interessiert gezeigt, sagt Kreber. Diese hat Stein auch schon gegenüber dem TV erklärt.

Etwas wollen Kreber und seine Mitstreiter aber unhängig davon erreichen. Die Seniorenakademie an ihrem jetzigen Ort soll nicht schon am Jahresende sondern erst im Mai 2019, dem Ende der Vertragslaufzeit, geschlossen werden.