Das Grabmal des Cusanus

Mit dem Herzen vor Ort – Das Grabmal des Nicolaus Cusanus in Kues ist der Titel eines Vortrags der Kueser Akademie für Geistesgeschichte am Mittwoch, 10. Oktober, um 19 Uhr in der Kueser Akademie.