(sim) Der Abriss des Blockbereichs hinter dem Rathaus in Trarbach schreitet zügig voran. Eine Häuserzeile ist niedergelegt, der Schutt liegt meterhoch in der Mittelstraße und der Straße Am Markt. Nach Auskunft des Abrissunternehmens sollen bis Ende kommender Woche die restlichen sieben Gebäude abgerissen werden. Dann müssen rund 6000 Tonnen Bauschutt sortiert und abgefahren werden. Das sind etwa 240 Lastwagen-Ladungen.