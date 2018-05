Entdecken, schmecken und genießen

Aktiv-, Erlebnis-, Genuss- und Natururlaub – das wollen immer mehr Gäste, wenn sie an die Mosel kommen. Die Gemeinde Osann-Monzel bietet nunmehr zum zehnten Mal diese Kombination an, und zwar in Form einer Wein-Genuss-Wanderung. Dabei spielen originelle Gerichte eine wichtige Rolle. Jedes Jahr steht ein anderes Thema im Mittelpunkt. Der Erfolg gibt dem Heimat- und Verkehrsverein recht. Die Zahl der Teilnehmer ist kontinuierlich gestiegen. Diesmal, am Samstag, 5. Mai, lautet das Motto „Höhenflüge in den Weinbergen“. Wer mitwandert, erfährt Wissenswertes über die heimische Vogelwelt von Ornithologe Niklas Böhm. Heidi Spang vom Heimat- und Verkehrsverein weiß vieles über den Wein und die Landschaft zu erzählen.

Spang, Weindozentin und Kultur- und Weinbotschafterin, erinnert sich gerne an vergangene Wein-Genuss-Wanderungen. 2017 ging es um „Wein und Schmetterlinge im Bauch“. Lea Jäger aus Heidenburg, die zurzeit ihre Doktorarbeit beim Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Bernkastel-Kues über heimische Falter macht, begleitete die Wandertour. Eine andere Wanderung hieß „Wein und Römisches Kulturgut“. Dabei ging es unter anderem zum römischen Sauerbrunnen bei Kesten. Dort fließen drei bis vier Liter Wasser pro Minute aus der Erde mit einer Temperatur von zehn bis zwölf Grad.

Die Genusswanderungen führen acht bis zwölf Kilometer über Feld-, Wiesen-, Weinbergs- und Waldwege und dauern etwa vier Stunden. Unterwegs sind vier Stationen, wo Winzer ihre Weine und kleine Gerichte anbieten. Die Speisen sind jeweils auf das Motto abgestimmt. In diesem Jahr gibt es Eierspeisen, wie Paprika gefüllt mit einer Masse aus Emmentaler, Eiern und Schnittlauch oder Eier gefüllt mit Frischkäse, Honig und Räucherlachs.

Der Heimat- und Verkehrsverein hat zum Jubiläum ein hundertseitiges Rezeptbuch herausgebracht, in dem alle Gerichte der bisherigen Genuss-Wanderungen vorgestellt werden. Es kostet 12,90 Euro. Vereinsmitglieder und alle teilnehmenden Wanderer erhalten das Buch zum Vorzugspreis.

Einige besonders originelle Rezepte seien an dieser Stelle genannt: Walnusspfannkuchen mit gedünsteten Birnen, Walnuss-Leberwurst-Plätzchen auf Baguette mit Hornveilchenbutter sowie Sauerkraut-Speck-Muffins. Was gab’s eigentlich bei der „Schmetterlingswanderung?“ Gerichte mit Erbsen, Linsen und Bohnen. Und warum? Hülsenfrüchte sind Schmetterlingsblütler. Zum Jubiläum schließt sich an die Wanderung ab 17 Uhr ein kleines Fest mit Musik des Mundartquartetts „Spontis“ an der Oestelbachhalle an.