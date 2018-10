Der Herbst malt in bunten Farben

(red) „Bunt sind schon die Wälder, gelb die Stoppelfelder, und der Herbst beginnt. Rote Blätter fallen, graue Nebel wallen, kühler weht der Wind.“ So beginnt ein uraltes Kinderlied, und es beschreibt die momentane Situation ganz gut.

Richtig bunt sind die Wälder zwar noch nicht, aber das Laub beginnt sich zu färben. Der Herbst malt in den schönsten Farben. Und wenn dann noch strahlend blauer Himmel dazu kommt, wird das Farberlebnis besonders intensiv, so wie hier an der L 50 oberhalb von Piesport.

⇥ Foto: Christine Catrein