Homer lesenund verstehen

Der Lektürekreis über Homers Ilias wird am Donnerstag, 1. März, 17 bis 18.30 Uhr, in der Kueser Akademie, Gestade 6, zweite Etage fortgesetzt. Unter der Leitung von Dr. Matthias Vollet wird der erste Gesang der Ilias gelesen. Mit Homer setzt die europäische Geistesgeschichte ein und erreicht sofort einen Höhepunkt: In der Ilias werden Heldentaten, aber auch Emotionen und die Taten, die daraus resultieren, geschildert. Der Zorn des Achilles und seine Folgen stehen im Mittelpunkt der Schilderung. Sie zeigt die Menschen auch in einem Zusammenhang mit den Göttern, die ihrerseits menschliche Züge tragen.