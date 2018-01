Moselweinbautag weckt  Interesse

Früh da zu ein. lohnt sich beim Moselweinbautag. Dann dürfte zumindest die Parkplatzsuche kein Problem sein. 2017 war das im Laufe des Vormittags am ersten Veranstaltungstag ein Problem. Um 8.30 Uhr begrüßt Hubert Friedrich, Leiter des Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum, am Mittwoch, 10. Januar, die frühen Besucher in der Mosellandhalle auf dem Kueser Plateau.

Früh da zu sein lohnt sich beim Moselweinbautag. Dann dürfte zumindest die Parkplatzsuche kein Problem sein. 2017 war das im Laufe des Vormittags am ersten Veranstaltungstag ein Problem. Um 8.30 Uhr begrüßt Hubert Friedrich, Leiter des Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum, am Mittwoch, 10. Januar, die frühen Besucher in der Mosellandhalle auf dem Kueser Plateau. Gleich danach stehen so wichtige Themen wie Pflanzenschutz, Drohneneinsatz und Maschineneinsatz in den Steillagen auf dem Programm. Am Nachmittag, ab 14 Uhr, sprechen Rolf Haxel, der Präsident des Weinbauverbandes Mosel, und Klaus Schneider, Präsident des Deutschen Weinbauverbandes, zu den Winzern, Behördenvertretern und Politikern. Gegen 15.30 Uhr geht es dann auch noch um die neue Düngeverordnung. Am Donnerstag, 11. Januar, stehen ab 8.30 Uhr die Themen Weinmarkt, das Projekt Lebendige Moselweinberge und die Vermarktung auf der Tagesordnung. Um 15.30 Uhr beginnt eine fachliche Weinprobe mit Spätburgunderweinen. Eine große Ausstellung rundet die Veranstaltung ab.