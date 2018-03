später lesen Weinbau Moselweinbautag weckt Interesse Teilen

Twittern

Teilen



Früh da zu sein lohnt sich beim Moselweinbautag. Dann dürfte zumindest die Parkplatzsuche kein Problem sein. 2017 war das im Laufe des Vormittags am ersten Veranstaltungstag ein Problem. Um 8.30 Uhr begrüßt Hubert Friedrich, Leiter des Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum, am Mittwoch, 10. Januar, die frühen Besucher in der Mosellandhalle auf dem Kueser Plateau. Gleich danach stehen so wichtige Themen wie Pflanzenschutz, Drohneneinsatz und Maschineneinsatz in den Steillagen auf dem Programm.