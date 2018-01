später lesen Bauprojekt Neue Psychiatrie: Arbeiten an der Straße FOTO: Beckmann, Clemens / TV FOTO: Beckmann, Clemens / TV Teilen

Twittern

Teilen



Oben geht es rein und unten wieder raus. So lautet das Prinzip des Parkdecks, das im Neubau der Psychiatrie in Bernkastel-.Kues entsteht. Das heißt: Über die Zufahrt zum Cusanus-Krankenhaus, den Karl-Binz-Weg wird die Garage angesteuert. Die Ausfahrt liegt aber am Wendehammer der Straße „Auf der Schifferei“. Clemens Beckmann