Arbeiten hinter dem Parkdeck

Der Neubau der Psychiatrie in Kues kann bezogen werden. Vorher wird noch ein Teilstück der Straße „Auf der Schifferei“ saniert. Clemens Beckmann

Oben geht es rein und unten wieder raus. So lautet das Prinzip des Parkdecks, das im Neubau der Psychiatrie in Bernkastel-Kues entsteht. Das heißt: Über die Zufahrt zum Cusanus-Krankenhaus, den Karl-Binz-Weg, wird die Garage angesteuert. Die Ausfahrt liegt aber am Wendehammer der Straße „Auf der Schifferei“.

Weil sich das kurze Stück in keinem guten Zustand befindet, soll es noch vor Inbetriebnahme der Psychiatrie saniert werden. Darüber hat sich der Bauausschuss der Stadt Bernkastel-Kues verständigt.

Der Umzug von Patienten und Personal soll, so Sabine Zimmer, Pressesprecherin des Verbundkrankenhauses Bernkastel/Wittlich, im Frühjahr 2019 erfolgen. Die Fertigstellung werde noch für 2018 erwartet. Wie berichtet, wird in Bernkastel-Kues neu gebaut, weil die Psychiatrie im Wittlicher Krankenhaus nicht mehr zeitgemäß ist.