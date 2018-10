später lesen Weiterbildung „Der Weg zum eigenen Ich“ trifft Marx Teilen

Die Kueser Akademie für Europäische Geistesgeschichte bietet einen Coaching-Workshop für Frauen an. „Der Weg zum eigenen Ich“ soll dabei helfen, mit Stärke den eigenen Lebensweg zu bestimmn und findet am Samstag, 20. Oktober, sowie an zwei weiteren Terminen jeweils von 9 bis 13 Uhr statt.