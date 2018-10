In friedlicher Mission unterwegs

Der „Weltbund der Weinritter“ hat sich an der Mittelmosel getroffen.

Es ist eine eindrucksvolle Prozession, die vom Minigolfplatz zum Cusanus Geburtshaus schreitet. Vorneweg die Bernkasteler Bürgerwehr in schwarz-gelber Montur, dahinter Männer in schwarzen Mänteln und mit roter Kopfbedeckung. Die Fahnenträger weisen sie als Mitglieder des „Weltbundes der Weinritter“ (WdW) aus. Der Verein hat sich in erster Linie der Pflege und Verbreitung des „Kulturgutes Wein“ verschrieben. Ihre Treffen führten sie nach zehn Jahren zum zweiten Mal an die Mosel. Die Organisation übernahm der Trittenheimer Winzer Harald Steffen, der seit fast 30 Jahren Weinritter ist. Als „Komtur“ ist er zuständig für die Moselregion. Neben dem „Spaß an der Freud“ begeistert ihn, dass der Verein „den Moselwein bekannter gemacht“ habe.

Zentrale Anlaufstelle der etwa 70 Teilnehmer war das Hotel Richtershof in Mülheim. Nach einem Mittagessen auf der Leiwener Zummethöhe ging es nach Bernkastel-Kues, wo im Cusanus-Geburtshaus Komture zu Rittern geschlagen wurden. Als Treffpunkte wählten sie immer „etwas Exklusives oder Altertümliches“, erklärte Walter Benzinger, Großmeister und damit Vorsitzender des WdW-Vorstands. Passanten zeigten sich beeindruckt von der Prozession. Sie seien gerade angekommen und erlebten „gleich so etwas Schönes“, schwärmte Kurzurlauberin Lissy Neubauer.

Der vor 39 Jahren gegründete Weltbund der Weinritter ist europaweit aktiv. Seine Mitglieder pflegen Kontakte zu Weinfachleuten und besuchen Seminare und Verkostungen. Laut Satzung sieht sich der Verein dem „Umwelt-, Natur- und Landschaftsschutz rund um den Weinbau“ verpflichtet und fördert karitative Einrichtungen. Sein Leitsatz lautet „in vino pax, veritas, humanitas“ – im Wein liegt Friede, Wahrheit, Menschlichkeit. Die 183 Mitglieder, Winzer, Gastronomen und Weinfreunde, treffen sich zu Frühjahrs- und Herbstkonventen an wechselnden Orten im In- und Ausland.