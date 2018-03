Die katholische Kirche will sich wandeln

Wenn die Kirchenbesucher nach einem Gottesdienst über etwas reden, dann ist es die Predigt. War sie an den Menschen orientiert, griff sie ein aktuelles Thema auf oder war sie nur auf die Bibel ausgerichtet? Egal wie: An den kommenden Wochenenden kommt den Predigten in der Pfarreiengemeinschaft Bernkastel-Kues eine besondere Bedeutung zu – zumindest sollen sie, so Dechant Georg Moritz, eine besondere Dimension haben.

Dahinter steckt die Entwicklung der katholischen Kirche im Bistum Trier und die damit verbundene Synode. Wie mehrfach berichtet soll die Zahl der Pfarreien von derzeit mehr als 800 auf wahrscheinlich 33 reduziert werden.

Ein Schritt im Kleinen ist vielerorts bereits gegangen worden. An der Mittelmosel beispielsweise gibt es schon die Pfarreiengemeinschaft Bernkastel-Kues. Ihr gehören die Pfarreien Bernkastel, Kues, Lieser, Wehlen, Ürzig, Zeltingen, Rachtig, Lösnich, Erden und Graach mit etwa 10 000 Katholiken an. 2020 soll diese Einheit erweitert werden, unter anderem um viele Hunsrückgemeinden.

Als Georg Moritz an die Mosel kam, übernahm er die Pfarreien Kues und Lieser. Mittlerweile sind es zehn Gemeinden, für die er direkt zuständig ist. Dazu kommt noch die Verwaltung im Raum Thalfang. Moritz weiß natürlich um die Befindlichkeiten. „Es gibt Unruhe, viel Wirbel aber auch viel Unwissenheit“, sagt er. Und er meint nicht nur die Gläubigen sondern auch die vielen ehrenamtlich Tätigen.

Die räumliche Veränderung ist die eine große Veränderung. Doch es gebe, so Moritz, auch eine inhaltliche Dimension. Die Seelsorger sollen ihren großen und kleinen Schäfchen anders gegenübertreten – als Partner. Darauf zielt die Predigtreihe ab.

Zum Rahmen: An jedem der kommenden vier Wochenenden wird in den Gottesdiensten in der Pfarreiengemeinschaft die gleiche Predigt gehalten. Dechant Moritz predigt am Samstag in Wehlen (18.30 Uhr) und am Sonntag in Rachtig (9.30 Uhr), Kues (10.45 Uhr) und Bernkastel (18 Uhr). Seine Predigt steht unter dem Motto: Vom Einzelnen her denken. An den folgenden Wochenenden übernehmen diesen Part Kaplan Marcel Rieck, Diakon Hermann Hower und Gemeindereferentin Monika Bauer-Stutz.

Die Predigtreihe endet am 5. Februar, im Jugendheim Kues. Dort können sich, so Moritz, alle „Fragenden, Zornigen, Suchenden, Empörten, Zweifelnden und Neugierigen“ ab 19 Uhr äußern. Sie können zum Beispiel fragen, was mit dem Geld der einzelnen Pfarreien geschieht. Er werde den Leuten die Befürchtungen nehmen können, sagt Moritz.

Spannend verspricht etwas Anderes zu werden. Die Kirche wolle von der Praxis abgehen, Vorgaben zu machen. Sie wolle den Menschen anders gegenübertreten. „Wir müssen sie fragen: Wer bist du, was machst du? Wir müssen jedem Menschen, ob gläubig oder nicht, seinen Wert zugestehen und nicht unsere Werte zum alleinigen Maßstab nehmen“, sagt der Seelsorger. Gleichzeitig müssten die streng gläubigen Menschen bei der Stange gehalten werden.

Einer seiner Sätze in der Predigt lautet: „Trauen wir uns Altbewährtes hinter uns zu lassen und neu zu denken.“ Und damit, das sagt er gegenüber dem TV, meine er nicht die logistische Veränderung.

„Ich bin gespannt und lasse mich überraschen“, sagt Daniela Werland (Zeltingen-Rachtig), die Vorsitzende des Pfarreienrates. „Es ist gut, dass die Kirche auf die Leute zugeht.“, fügt sie an. Es gebe noch viel Informationsbedarf, zum Beispiel über die Gelder der einzelnen Pfarreien. „Ich hoffe, dass die Kirche sich wandelt“, sagte die engagierte Frau, die seit zwei Jahren an der Spitze des Pfarreienrates steht.

FOTO: Beckmann, Clemens / TV

