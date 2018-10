Diskussion um besonderes Eingangstor

Der Landesbetrieb Mobilität (LBM) spricht vom Kreisverkehrsplatz Zeltingen, im Volksmund heißt er Zeltinger Kreisel, für manche ist es auch der Wehlener Kreisel, weil er auf der Gemarkung des Bernkastel-Kueser Stadtteils liegt. Fakt ist: Der vierarmige Rundverkehr an der Nahtstelle von L 47/B 50/B 53 (Nähe Zeltinger Brücke) ist ein wichtiger Knotenpunkt. Dort fließt viel von dem Verkehr, der zwischen Eifel und Mosel unterwegs ist. Über die Autobahnausfahrt in Wittlich kommen auch viele Urlauber aus Nordrhein-Westfalen an die Mosel. Bis zu 20 000 Verkehrsteilnehmer sind täglich am Eingangstor zur Mosel unterwegs. So wurde der Kreisel nach einer optischen Umgestaltung auch tituliert.

1987 ist er in Betrieb genommen worden. Von Anfang an gab es die Meinung er sei zu eng gestaltet. Mehr Platz habe nicht zur Verfügung gestanden, hieß es damals von den zuständigen Behörden.

Durch den Bau des nahen Hochmoselübergangs ist der Kreisel stark strapaziert worden, weil sehr breite und lange Lastzüge ihn befuhren, um Material zu der Baustelle zu transportieren. „Die Fahrbahn musste seinerzeit angepasst werden, weil der Kreisel natürlich nicht für die Menge und Größe dieser Schwertransporte ausgelegt war“, erläutert Klaus Wagner vom Landesbetrieb Mobilität (LBM) Trier auf TV-Anfrage.

Dafür wurde ein Stück des inneren Bordsteins entfernt und die Fahrbahn so verbreitert. Die Großraumtransporte sind aber mittlerweile abgeschlossen.

Und damit gibt es auch Wünsche von Seiten der Kommunalpolitiker. Die SPD-Fraktion im Stadtrat Bernkastel-Kues hat den Antrag gestellt den LBM aufzufordern, den Kreisel so abzuändern, dass auch Fünf-Achser ihn ohne Behinderung befahren können.

„Der Kreisel ist mit seinem engen Radius eine ausgesprochene Fehlkonstruktion, sodass schwere Fünf-Achser dort auch schon Mal stecken bleiben“, begründet Brigitte Walser-Lieser den Antrag.

Nach der Fertigstellung der B 50 neu auf der Hunsrückseite brauche der Schwerverkehr aus und in Richtung Gewerbegebiet Bornwiese Kues nicht mehr über Andel sowie die Schanz- und Cusanusstraße zu fahren. Er könne ohne Ortschaften direkt zu tangieren von der Lösnicher Abfahrt zur B 50 bis ins Kueser Gewerbegebiet Bornwiese fahren. Diese Strecke führt über den Kreisel.

Bei den anderen Fraktionen findet der Antrag Zustimmung. Der Kreisel sei ramponiert und müsse saniert werden, sagt Marc Spaniol (CDU). Das Bauwerk sei schon beim Bau „falsch konzipiert gewesen“, sagt Gertrud Weydert (Grüne). Platz für eine Neugestaltung ist ihrer Meinung nach genug vorhanden.

Der TV hat beim LBM nachgehört. „Der Kreisverkehrsplatz Zeltingen kann nun wieder in seinen ursprünglichen Zustand zurückversetzt werden“, sagt Klaus Wagner. Eine Änderung der ursprünglichen Geometrie des Kreisels sei allerdings nicht notwendig und auch nicht vorgesehen.

Er sei mit einem Innenradius von circa 25 Metern und einem Außenradius von circa 40 Metern für die Abwicklung des üblichen Schwerverkehrs durchaus geeignet. Die Verbreiterung der Fahrspur sei für den normalen Verkehr nicht erforderlich und werde deshalb auch wieder geändert. Es werde aber nur der ursprüngliche Zustand wiederhergestellt.

Einen Zeitplan für die Sanierung des Kreisels gebe es noch nicht. Wegen der Koordination einer Reihe von Straßen- und Kanalbaumaßnahmen im Raum Bernkastel-Kues und Traben-Trarbach könne noch kein genauer Termin genannt werden, sagt Wagner.