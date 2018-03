später lesen Weinwirtschaft Deutsche Weinkönigin Katharina Staab an der Mosel FOTO: Sarah Augenstein / TV FOTO: Sarah Augenstein / TV Teilen

() Die Deutsche Weinkönigin Katharina Staab hat während einer Reise an die Mosel die Genossenschaft Moselland in Bernkastel-Kues besucht. In Begleitung der Deutschen Weinprinzessin Charlotte Freiberger bekam sie die größte Winzergenossenschaft Deutschlands zu sehen und begab sich auf eine Zeitreise. red