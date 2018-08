(cb) Das ist eine gute Nachricht! Die drei Ampeln auf dem Brückenkopf Lieser/Mülheim sind ab heute, Donnerstag, außer Betrieb. Damit kann der Verkehr von und zum Weinfest der Mittelmosel in Bernkastel-Kues ohne Wartezeit fließen.

Wie berichtet wird an dieser Stelle die Fahrbahn saniert. Der Landesbetrieb Mobilität hatte aber gersprochen, die Strecke am Weinfest freizuhalten. Stattdessen werde jetzt erst einmal am Radweg an der K 134 in Richtung Kesten gearbeitet, hieß es am Mittwoch vom LBM.

⇥Foto: Klaus Kimmling