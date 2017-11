Die Chronik eines reichsfreien Ortes

Ürzig (red) Die Gemeinde Ürzig bringt mit dem Verein "Heimatfreunde" eine Chronik unter dem Titel "Geschichte des reichsfreien Dorfes Ürzig" heraus. Prof.

Dr. Erwin Schaaf hat mit wissenschaftlichem Blick Licht in die Ürziger Geschichte gebracht. Seit vielen Jahren erforscht er in Archiven die überlieferten schriftlichen Dokumente der vormals reichsfreien Gemeinde Ürzig. In dem Werk wird die Entwicklung Ürzigs von der keltischen Zeit bis zur einschneidenden Zeitenwende um das Jahr 1800 geschildert. Viele Jahre verwaltete sich Ürzig als reichsfreies Dorf und hatte eine eigene Gerichtsbarkeit.

Das Werk umfasst circa 250 Seiten mit vielen Fotografien und Zeichnungen in hochwertigem Buchformat. Zusätzlich ist ein Plan mit alten Weinbergslagen eingelegt. Die Chronik kostet 27 Euro.

Die Vorstellung ist am Mittwoch, 13. Dezember, ab 19 Uhr, in der Würzgartenhalle.