Der Abriss der Kueser Marienkirche naht

Die Kirchengemeinde informiert am Sonntag über die zukünftige Nutzung des Geländes. Clemens Beckmann

(cb) Aus „aktuellem Anlass“, so Dechant Georg Moritz, geht es am kommenden Sonntag, 21. Januar, im Gottesdienst in der Briktiuskirche in Kues um ein Thema, das auch gesellschaftliche Dimensionen hat. Ende Februar beginnt der Abriss der Kueser Marienkirche. Sie ist im Februar 2011 durch ein Dekret von Bischof Stephan Ackermann entweiht worden. Geweiht worden war sie 1962. Damals wuchs der Stadtteil Kues sehr schnell. Deshalb wurde auch in Neukues ein Gotteshaus gebaut. Im Laufe der Jahre wurde aber klar: Eine Kirche reicht.

Die St. Raphael Caritas Alten- und Behindertenhilfe GmbH (St. Raphael CAB) mit Sitz in Mayen errichtet auf dem Gelände einen Neubau. Menschen mit Behinderung können dort wohnen und gefördert werden.

Geplant ist ein vierstöckiger Bau mit 24 Appartements, einer Tagesförderstätte und fünf barrierefreien Appartements für den freien Wohnungsmarkt. Dort sollen Menschen mit Behinderung einziehen, die derzeit noch in Maria Grünewald in Wittlich zuhause sind. Die Tagesförderstätte kann auch von Personen genutzt werden, die nicht in dem Neubau wohnen.

„Der Neubau in zentraler Lage im Stadtteil Kues ist ein bedeutendes Projekt im Rahmen der Regionalisierung und Dezentralisierung unserer Wohn- und Förderangebote für Menschen mit Behinderung“, sagt St. Raphael-Geschäftsführer Jörg Klärner. „Wir möchten ihnen individuellen Wohn- und Lebensraum mitten im Gemeinwesen ermöglichen.“ Die Investitionskosten (ohne den Abriss) belaufen sich nach Auskunft des Trägers auf circa fünf Millionen Euro. Die Fertigstellung ist für Herbst 2019 geplant. Im August 2017 unterzeichneten die St. Raphael CAB und die Kirchengemeinde St. Briktius Kues einen Erbbaurechtsvertrag. Der Träger, der 1400 Mitarbeiter an 40 Standorten in Rheinland-Pfalz beschäftigt, betreibt in der Region unter anderem Maria Grünewald, das Altenzentrum St. Wendelinus in Wittlich und das Altenzentrum Mittelmosel in Bernkastel-Kues.

Der Gottesdienst in St. Briktius beginnt um 10.45 Uhr. Neben Dechant Moritz werden Vertreter des Trägers, von Maria Grünewald und Bewohner von Maria Grünewald über das Vorhaben informieren. Der erste Teil der Predigtreihe in der Pfarreiengemeinschaft Bernkastel-Kues ist beendet. In vier Kirchen predigte Dechant Georg Moritz zum Thema „Vom Einzelnen her denken“. Es geht um die Auswirkungen der Synode im Bistum Trier.

Am Wochenende hält Kaplan Marcel Riek die Predigt zum Thema „Charismen vor Aufgaben in den Blick nehmen“: am Samstag, 20. Januar, in Graach (18.30 Uhr), am Sonntag, 21. Januar, in Zeltingen (9.30 Uhr) und in Bernkastel (18 Uhr).