Grauer Beton strahlt kunterbunt

Die Illumination des Hochmoselübergangs durch den Morbacher Künstler R.O. Schabbach zeigte, wie das Bauwerk auch nachts zur Touristenattraktion werden könnte. Von Holger Teusch

Der Elektrozaun an einem Weinberg nahe des eifelseitigen Brückenkopfes des Hochmoselübergangs soll eigentlich Wildschweine davon abhalten süße Trauben zu naschen. An diesem lauen Oktoberfreitagabend verhindert er aber, dass Fotografen den steilen Abhang hinunter stürzen. „Da ist ja Strom drauf“, wundert sich eine Stimme aus dem Halbdunkeln.

Zu Dutzenden erklimmen Männer mit Kamera und Stativ in der Dämmerung den Berg. Und warten.

Es dauert eine ganze Weile, die Sonne hat sich schon vor weit mehr als einer Stunde hinter die Berge im Westen verkrochen, dann endlich beginnt das Schauspiel: Erst schemenhaft, dann immer intensiver leuchtet der vierte und mit gut 150 Metern höchste Pfeiler des Hochmoselübergangs. Zunächst einfarbig, doch nach und nach werden unterschiedliche Farben kräftiger bis der graue Beton fröhlich und bunt erstrahlt. Später am Abend kommt unerwartet sogar noch der fünfte Brückenpfeiler (gezählt wird von der Eifelseite aus) hinzu. Manchem reicht das nicht. „Ich dachte, alle Pfeiler werden angestrahlt. Dafür bin ich von hinter Daun hergekommen. Wenn das alles ist, kann ich ja abmarschieren“, sagt ein Hobbyfotograf enttäuscht und verschwindet im Dunkeln.

Doch wer schon zwei illuminierte Pfeiler sieht, bekommt eine Vorstellung, wie imposant der gesamte Hochmoselübergang im bunten Licht wirken würde. Das wäre die Erfüllung eines Traums für das Künstlerpaar R.O. Schabbach und Sherri Tyler. Sie wollen mit der Licht-Installation am höchsten Pfeiler aber nicht nur Deutschlands zweithöchste Brücke (höher ist nur die Kochertalbrücke in Baden-Württemberg mit 185 Metern) in ein gutes Licht rücken, sondern über ihre Organisation „Love & Light for World Peace“ auch für den Weltfrieden werben. Musik sorgt für eine meditative Stimmung am Moselufer.

„Es ist sehr beeindruckend“, sagt Heiko Röhr aus Wittlich. „Brillant!“, ergänzt sein Freund Charlie Schmitt aus Platten und findet: „Es könnte ein Dauerzustand werden.“ „Ich würde daraus ein größeres Event machen“, meint Röhr. „Das Ganze könnte man vor allen werbemäßig bekannter machen. Etwas übers Internet zu recherchieren war schon relativ schwer. Man wusste eigentlich gar nicht genau, wo man hin musste“, sagt Röhr. Andererseits genießt er aber auch den überschaubaren Rahmen. „Wenn sich das durchsetzt, werden wir in fünf Jahren nicht mehr so nah am Brückenpfeiler stehen können“, glaubt der Wittlicher.

Mehr Besucher würden natürlich auch mehr Probleme mit sich bringen, gibt Schmitt zu bedenken. Schon an diesem Freitagabend verhindern Ordner, dass Schaulustige auf dem Seitenstreifen der unter dem Hochmoselübergang entlang führenden Landesstraße 189 parken.

Sogar die Polizei schaut nach dem Rechten. In Weinbergswegen und im Gewerbegebiet Ürziger Mühle zwischen Zeltingen-Rachtig und Erden sind kaum mehr Parkmöglichkeiten zu finden.

Viele dunkel gekleidete Fußgänger kommen zudem trotz des kostenlos eingerichteten Busshuttle nach Zeltingen-Rachtig auf den schmalen Wirtschaftswegen den Parkplatz suchenden Autofahrern entgegen. Etliche gehen zu Fuß Richtung Erden und die entgegengesetzte Richtung. So auch Schmitt und Röhr. „Wir gehen gleich noch aufs Erdener Straßenfest, wo unsere Frauen uns dann abholen“, erklärt Röhr, dass auf den Kunstgenuss Gaumenfreuden folgen.

FOTO: Holger Teusch

FOTO: Holger Teusch

FOTO: Holger Teusch