Von Schülern für Schüler

(red) Die Medienscouts 2.0 der Freiherr-vom-Stein-Realschule plus in Bernkastel-Kues haben zum dritten Mal jüngere Mitschüler über die Gefahren des Internets informiert. Die Zehntklässler Jemaya Bern, Luca Conti und Lukas Dusemund erarbeiteten mit Schülern der Klassenstufe 7 verschiedene Themen wie „Cybermobbing“, „Egoshooter“ oder „Pornografie“. Lehrer Sascha Hermes, der das Projekt mit Nadine Werner von der Schulsozialarbeit betreut, resümiert: „Es ist schön, zu beobachten, wie unsere Medienscouts von Jahr zu Jahr souveräner werden. Deshalb ist es auch so schade, dass sie uns im nächsten Jahr nicht mehr zur Verfügung stehen werden!“ ⇥Foto: FSR