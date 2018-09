Die neue Moselweinkönigin ist Laura Gerhardt aus Traben-Trarbach

Bernkastel-Kues (hpl) Eine Traben-Trarbacherin wurde in Bernkastel-Kues zur neuen Moselweinkönigin gewählt. Die 20-jährige Laura Gerhardt wird damit Nachfolgerin von Kathrin Hegner aus dem Landkreis Trier-Saarburg, die am Freitagabend die Krone weiterreichen durfte. Gerhardt studiert Internationale Weinwirtschaft in der Hochschule in Geisenheim und stammt aus einer Traben-Trarbacher Winzerfamilie. Sie war bereits Stadt-Weinkönigin in Traben-Trarbach. „Ich freue mich auf das Jahr und will die wunderschöne Mosel allen Leuten auf der Welt zeigen,“ waren ihre ersten Worte nach der Krönung. Sie wird im nächsten Jahr von den beiden anderen Kandidatinnen der Endrunde Denise Wagner aus Veldenz und Bärbel Ellwanger aus Trier als Mosel-Weinprinzessinen begleitet.