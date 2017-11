Neuer Bürgermeister ist im Anflug

Ihr Name

) Die Ortsgemeinde Brauneberg sucht nach dem Tod von Udo Schiffmann einen neuen Bürgermeister. Für eine Urwahl durch die Bürger stellte sich kein Kandidat zur Verfügung. Nun ist in jeder Ratssitzung der Gemeinderat am Zug. Im ersten Anlauf fand sich allerdings niemand. Nun sieht es nach TV-Informationen anders aus. Es gibt offenbar einen Kandidaten, der die Geschicke des Ortes bis zur Kommunalwahl im Jahr 2019 führt. Die nächste Sitzung des Gremiums ist am Montag, 4. Dezember, im Touristik- und Gemeindezentrum. Beginn ist um 19 Uhr.