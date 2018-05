Völkerverständigung ohne Grenze

Von einem Kind kann man nicht mehr sprechen. Schließlich feiert die Partnerschaft zwischen der Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues und dem polnischen Otmuchow 2018 ihren 25. Geburtstag. Das Kind hat aber Eltern: den damaligen Bürgermeister der VG, Rainer Grün, und Renate Khoschlessan, die in Polen geboren wurde. Grün lag es am Herzen eine Verbindung mit einer Stadt in dem Nachbarland herzustellen. Er beauftragte Renate Khoschlessan einen Partner zu finden. Deren Wahl fiel auf Otmuchow, eine 5000 Einwohner zählende Stadt in Schlesien, Zentrum einer Stadt- und Landgemeinde, in der 15 000 Menschen leben. Die Grenze zu Deutschland ist nahe. Zwischen beiden Orten liegen aber fast 1000 Kilometer.

Die Feiern zum 25. Geburtstag können die Initiatoren nicht mehr miterleben. Khoschlessan, die Ehrenbürgerin von Otmuchow war, starb 2012 während eines Besuches in der Partnerstadt. Rainer Grün, der von November 1992 bis Oktober 1999 Bürgermeister der VG war, starb 2010. Auch er war Ehrenbürger.

Dritter von vier Ehrenbürgern der Stadt ist Heinz Eckstein. Er ist zwar nicht der Vorsitzende des Partnerschaftskomitees, das ist Bürgermeister Ulf Hangert, hat aber viele Fäden in der Hand. Eckstein ist Beigeordneter der VG und war öfter in Otmuchow als Hangert, weil der nicht gerne in ein Flugzeug steigt.

Der 20. Geburtstag der Partnerschaft wurde 2013 in Otmuchow gefeiert. Die 25-Jahr-Feier geht von Mittwoch, 30. Mai, bis Montag, 4. Juni, in der VG Bernkastel-Kues über die Bühne. Höhepunkte sind am 1. Juni ein Festakt im Weinmuseum und eine Feier auf dem Karlsbader Platz in der Altstadt von Bernkastel am 2. Juni.

Drumherum erwartet die Gäste ein umfangreiches Besuchs- und Besichtigungsprogramm. Organisiert hat es Claus Dürrmann (Wein- und Ferienregion Bernkastel-Kues). Die Delegation aus Polen wird etwa 35 Personen umfassen. Untergebracht werden die Gäste in Brauneberg.

Es gibt natürlich ein Sprachproblem. Renate Khoschlessan war anfangs eine wichtige Dolmetscherin. Es gibt mehrere Personen auf beiden Seiten, die aktuell übersetzen können.

Die polnischen Gäste bekommen ein besonderes Geschenk. „Eine Sonnenuhr“, erzählt Heinz Eckstein. Gefertigt hat sie Uwe Praus aus Wehlen, dem Ort der Sonnenuhren.

Der Hintergrund. Praus war 2017 bei einem Partnerschaftsbesuch mit in Polen. Er habe dort mitbekommen, dass am Schloss in Otmuchow früher eine Sonnenuhr angebracht war. „Er hat spontan angeboten eine Sonnenuhr zu fertigen“, erläutert Heinz Eckstein.

Auch Horst Geisen war Teilnehmer dieser Fahrt. Dabei sei das Gespräch auf die Partnerschaftsfeier gekommen, erinnern sich die Organisatoren. Der Winzer aus Lieser habe angeboten, eine Weinprobe und ein Spießbratenessen zu organisieren.

Es gebe mehrere Sponsoren, berichtet Bürgermeister Hangert. Ein Besuch des neuen Zylindermuseums in Bernkastel-Kues sei ebenso kostenfrei wie eine Schifffahrt auf der Mosel. Die VG hat aber auch jedes Jahr 15 000 Euro für Begegnungen und Partnerschaften im Etat.

Eine Partnerschaft lebt von der Begegnung der Menschen. Es gab und gibt unter anderem einen Schüleraustausch. Es gab gemeinsame Ferienfreizeiten, es gab gemeinsam mit Jugendlichen aus weiteren Ländern ein Friedens-Workcamp in Israel. Die VG Bernkastel-Kues ist auch schon für ihre Leistungen auf dem Gebiet kommunaler Partnerschaften ausgezeichnet worden.

