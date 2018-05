Die Senioren treffen sich im Internet-Cafe

Im Senioren-Internet-Cafe in der Akademie Kues in Bernkastel-Kues ist am Dienstag, 8. Mai, einiges los: eigene Filmaufnahmen bei Youtube ins Netz stellen, Briefe schreiben in über 60 Fremdsprachen, ohne auch nur ein Wort der fremden Sprache zu kennen, übersetzen aus Fremdsprachen ins Deutsche, sicheres Homebanking, Flug- und Fahrkartenkauf, lokale Wettervorhersage und anderes mehr. Das alles geschieht in gemütlicher Kaffeerunde von 10 bis 11.30 Uhr. Referent ist Gerhard Lenssen. Die Teilnahme kostet vier Euro. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.