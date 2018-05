später lesen Engagement Die stillen Stars haben Dank verdient Teilen

Es gibt sie in Lieser, es gibt sie aber auch in vielen anderen Städten und Gemeinden: die fleißigen Leute, die sich unentgeltlich in den Dienst der Allgemeinheit stellen. Ohne ihre Arbeit würde es in manchen Orten und in der Natur anders aussehen. Manche Bank bliebe ungestrichen, manche Wiese würde nicht gemäht, mancher Zaun bliebe unrepariert, mancher Wanderweg würde nicht gepflegt. Die fleißigen Arbeiter sind stille Stars, viel Aufhebens machen sie nicht. Sie hätten viel mehr Aufmerksamkeit verdient. Und wenn es in Form von ein paar Flaschen Wein, einem Kasten Bier und einer Fleischwurst ist.

