Die „Vier unterm Weihnachtsbaum“ singen in Enkirch

„nimm 4’“ nennt sich das a-cappella-Ensemble von der Mittelmosel, das sich mit Horst Steffen (Bass), Jörg Schütz (Tenor), Joachim Rörich (Bariton) und Bernhard Rörich (Tenor) jedes Jahr kurz vor Weihnachten aufmacht, um mit dem Programm „Vier unterm Weihnachtsbaum“ seine Weihnachtswünsche in stimmungsvoller Atmosphäre vorzutragen.

Ob Kirchenlied, Kinderweihnachtslied oder Weihnachtsschlager: Viele Facetten des Weihnachtsfestes werden durch vier Männerstimmen zum Leben erweckt. Das Konzert findet statt am Sonntag, 23. Dezember, 19 Uhr, in der evangelischen Kirche in Enkirch. Der Eintritt ist frei. Um eine Spende wird gebeten.