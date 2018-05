Die Weinbruderschaft trifft sich zum Stammtisch

Die Weinbruderschaft Mosel-Saar-Ruwer lädt zum Stammtisch in die Vinothek von Thomas Losen in Wittlich ein. Winzer Dirk Richter aus Mülheim bereichert am Dienstag, 5. Juni, ab 19 Uhr mit einer Kollektion von Weinen den Abend. Auch für feste Nahrung ist gesorgt. Mitglieder, Gäste und Wein-Interessierte sind eingeladen. Die Veranstaltung ist eine Möglichkeit, Weinfreunde wieder zu treffen, neue Kontakte zu knüpfen und in geselliger Runde Gespräche zu führen. Anmeldungen sind bei Thomas Losen möglich: per Email th.losen@losen-bockstanz.de oder telefonisch unter 06571/95250.