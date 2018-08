später lesen Brauchtum Die Weinfestgäste rücken früh an FOTO: Kimmling Klaus FOTO: Kimmling Klaus Teilen

(cb) Alles Gute zum Geburtstag: In Bernkastel-Kues hat am Donnerstag das 70. Weinfest der Mittelmosel begonnen. Auf der 300 Meter langen Weinstraße werden bis einschließlich Montag an 30 Ständen Weine aus den bekannten Orten der Mittelmosel ausgeschenkt.