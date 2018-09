später lesen Graach/Ürzig/Minheim/Wolf Die Weinfreunde kommen auf ihre Kosten Teilen

Es ist Hochsaison an der Mosel. Für die vielen Weinfreunde gibt es am kommenden Wochenende die Qual der Wahl. Gleich vier Orte, Graach, Ürzig, Minheim und Wolf, stehen im Zeichen des Rebensaftes. In Graach wird von heute, Freitag, bis einschließlich Sonntag das Weinfest gefeiert.

