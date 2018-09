später lesen Blaulicht Diebe verursachen 2500 Euro Schaden Teilen

Wie die Polizei mitteilte, drangen bisher unbekannte Täter in das Postverteilerzentrum in der Industriestraße in Mülheim ein. In der Nacht zum Montag, 17. September, hebelten sie einen Nebeneingang auf und entwendeten zwei Wandtresore.