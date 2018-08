Diskussion um freies W-Lan

Der Haupt- und Finanzausschuss von Trarben-Trarbach trifft sich am kommenden Montag, 27. August, um 18 Uhr im Sitzungssaal Mont Royal des Stadthauses Alter Bahnhof, Am Bahnhof 5, zu einer öffentlichen Sitzung.

Auf der Tagesordnung steht unter anderem die Wahl der Mitglieder der Verbandsversammlung des Tourismuszweckverbandes „Moselregion Traben-Trarbach-Kröv“, der Moselsteig – Seitensprung Moselschanzen und dessen Auftragsvergaben, die Errichtung eines Sportparks an der Dr. Ernst-Spies-Allee, die Sanierung der Wendeltreppe Nord an der ehemaligen Festung Mont Royal, und das Konzept zur Planung eines öffentlichen W-Lan-Netzes in der Stadt Traben-Trarbach.