Die erste Dorfwerkstatt im Ortsteil Dhron beginnt am Samstag, 17. November. Sie findet in der Dhrontalhalle von 15 bis 18 Uhr statt. Ortsbürgermeister Michael Thomas will gemeinsam mit den Bürgern die Weichen für die Zukunft stellen.