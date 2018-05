Dorfwettbewerb mit Mülheim und Zeltingen-Rachtig

Zwei Ortsgemeinden beteiligen sich im Landkreis Bernkastel-Wittlich am Dorfwettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“. Mülheim und Zeltingen-Rachtig streben den Sieg auf Kreisebene an. Von Bedeutung sind die eigene und nachhaltige Entwicklung der Dörfer sowie der Umgang mit kulturellen Traditionen. Am Dienstag, 8. Mai, wird sich die Kreiskommission unter Leitung von Landrat Gregor Eibes einen umfassenden Eindruck von den beiden Gemeinden verschaffen. Start des Rundgangs ist um 8.30 Uhr in Mülheim beim Haus der Gemeinde. Im Anschluss geht es nach Zeltingen-Rachtig. Treffpunkt ist hier um 10.45 Uhr am Gemeindebüro.