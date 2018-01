später lesen DRK lädt ein zum Neujahrs-Empfang Neujahrsempfang des Roten Kreuzes Teilen

(red) Das DRK, Kreisverband Bernkastel-Wittlich, lädt für Dienstag, 23. Januar, ab 17 Uhr zum Neujahrsempfang und Netzwerktreffen mit den Ehrenamtlichen des Internationalen Willkommen-Treffs ein. Der Empfang ist in der Kellerschänke Storcke Stütz, Brückenstraße 4, in Traben-Trarbach. Es soll den ehrenamtlichen Helfern für die Integration der Flüchtlinge in Deutschland gedankt werden.