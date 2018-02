Ehrennadeldes Landes für Heinz Eckstein

Im Rahmen einer Feierstunde im Justizministerium des Landes Rheinland-Pfalz hat Justizminister Herbert Mertin im Namen der Ministerpräsidentin Malu Dreyer Heinz Eckstein die Ehrennadel des Landes Rheinland-Pfalz in Anerkennung für seine langjährige ehrenamtliche Tätigkeit als Schöffe verliehen. Eckstein war in den Jahren 1997 bis 2004 Schöffe beim Landgericht Trier, von 2009 bis 2013 Schöffe am Jugendschöffengericht in Bernkastel-Kues. Seit 2014 ist Heinz Eckstein wieder ehrenamtlicher Richter beim Landgericht in Trier.