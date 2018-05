später lesen Musik Eifeler Mundartsängerin kommt nach Wehlen Teilen

Twittern

Teilen



(red) Die bekannte Mundart-Sängerin Sylvia Nels unterhält am Samstag, 12. Mai, bei einem gemütlichen Abend im Weinhof des Männergesangvereins Lyra Wehlen die Gäste mit Liedern und Gedichten in moselfränkischer Mundart. Die Veranstaltung „Mundart und Wein“ beginnt um 19.30 Uhr in Lothars Weinhof in der Langgasse 8.