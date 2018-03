Erste Wanderung am Mittwoch im neuen Jahr

Der Eifelverein Wittlich lädt ein zur ersten Mittwochswanderung 2018 am 17. Januar. Treffpunkt ist wie immer auf dem Viehmarkt um 13.30 Uhr zur Abfahrt mit PKW-Fahrgemeinschaften. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Zur ersten Sonntagswanderung 2018 lädt der Verein am 21. Januar ein. Abfahrt mit dem Bus ist um 12 Uhr auf dem Viehmarktplatz in Wittlich. Liane und Uli Marmann führen zwei Wanderungen von zwei und drei Stunden im Kondelwald. Anmeldung bei Uli Marmann, Telefon 06571/265914 oder 0160/3139477. Gäste zu beiden Wanderungen sind willkommen.