Ein Gutschein für die Kunden

Der Vorstand des Gewerbevereins

Bei der Jahreshauptversammlung standen auch Vorstandswahlen an. Anstelle von Marco Hard ist Jan Leyendecker als Beisitzer neu in den Vorstand gewählt worden. Alle weiteren Mitglieder sind in ihren Ämtern bestätigt worden: Vorsitzender: Lix Fleischer; Stellvertretender Vorsitzender: Rainer Leitzgen; Kassierer: Harald Mentgen; Schriftführerin: Claudia Scherff; Beisitzer: Uschi Gänz, Michael von Scotti, Jan Leyendecker.