Ein Kochbuch mit Lieblingsgerichten

(red) Im Rahmen des Kartoffelfestes in der Kita Zauberwald wurde das erste Kochbuch Kinder in der Kita namens „Oma Annis Zauberwald Kochbuch“ vorgestellt.

Vor einiger Zeit entstand die Idee, die Lieblingsgerichte der Kita Kinderbeuern in einem Rezeptbuch zusammenzufassen. So entstand in Zusammenarbeit zwischen der Hauswirtschafterin Anni Ketter und dem Kita-Personal ein 42-seitiges Kochbuch mit 18 Rezepten.

Neben Tischsprüchen enthält das Kochbuch auch Tischgebete für Kinder. Die Besucher des Kartoffelfestes nahmen die Präsentation des Buches positiv auf.

Zahlreiche Bücher wurden bereits bestellt. Das Foto zeigt von links: Petra Schon, Leiterin der Kita Zauberwald, Anni Ketter, Hauswirtschafterin der Kita.

⇥ Foto: Dietmar Schon