Anspruchsvoller Chorliteratur hat sich der Männerchor „Lyra“ Wehlen verpflichtet. In ihrem Weihnachtskonzert am Sonntag, 9. Dezember, um 16 Uhr in der Pfarrkirche in Wehlen bietet er ein umfangreiches Repertoire an deutsch- bis schwedischsprachiger Chorliteratur.