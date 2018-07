Ein rundum charmanter Abend

Ihr Name

Man nehme ein perfektes Ambiente am Flussufer, gut gelaunte Menschen und den englischen Sänger und Pianisten Anthony Strong mit seiner Band: Fertig ist ein perfekter Sommerabend voller Leichtigkeit und Charme, wie er schöner nicht sein könnte.

Schon am frühen Abend, während das Quintett beim Soundcheck einen Vorgeschmack auf das spätere Konzert in die Moselauen schickt, breiten die ersten Besucher ihre Decken aus, platzieren Tische und Stühle, genießen ihren mitgebrachten Proviant und prosten sich fröhlich mit kühlem Wein oder Sekt zu – schließlich sind sie beim Picknickkonzert.

Als es losgeht, sind alle bester Stimmung - allen voran die Musiker, die mit Swing-Nummern, Klassikern von Ray Charles, Stevie Wonder oder George Gershwin sowie Eigenkompositionen von Anthony Strong für eine ausgesprochen entspannte Atmosphäre sorgen.

„Unforgettable“ von Nat King Cole singt Strong, der im feinen Anzug am Flügel sitzt. Begleitet von seinen Mitstreitern an Schlagzeug, Bass, Saxofon und Trompete. In der Tat: ein unvergesslicher Abend.

Als es dunkel wird entfalten die Moselauen ihren ganzen Zauber mit illuminierten Bäumen und der beleuchteten Burg Landshut am gegenüberliegenden Moselufer.

Dorthin schweift auch immer wieder der Blick vieler Zuhörer, in der Hoffnung, auch das Jahrhundertschauspiel am Himmel, die längste Mondfinsternis des 21. Jahrhunderts, sehen zu können.

Doch das bleibt ihnen versagt. Hätte sich der Mond tatsächlich gezeigt, wäre das filmreif gewesen.

Einziger Wermutstropfen: Nach etwas mehr als einer Stunde ist das schöne Konzert schon vorbei. Um 22 Uhr muss Schluss sein.

Das bedauern viele der mehr als 300 Besucher. Hätte man doch gern noch etwas länger der samtigen Stimme Anthony Strongs gelauscht und noch mehr geschickt arrangierte Stücke gehört.

Aber weil es so ein außerordentlich schöner Sommerabend ist, bleiben viele auch nach dem Konzert - trinken, reden und genießen das Leben.